牛罵頭園區卵石步道恐遭拆 文史工作者籲保留

2019-05-01 17:20

〔記者張軒哲／台中報導〕清水牛罵頭遺址文化園區3月初進行建物與景觀修繕工程，由於園區內有部分逾50年卵石地坪，可能在這次修繕中進行移除，引起文化資產保存人士關心，盼能保留。文資處指出，請文資委員現勘，研判應屬戰後國軍營舍整地時鋪設，建議留存部分保存良好之區域，以外露卵石呈現時代性與歷史氛圍。

地處鰲峰山牛罵頭園區是台中市保存最完整、年代最久遠、文資最豐富的園區，近年鰲峰山公園改造之後遊客漸增，也帶動參觀牛罵頭園區的人潮，園區大樹參天，綠草茵茵，部分卵石地坪面積範圍頗大，清水文史工作者王志文說，部分卵石訪查是1968年國軍鋪設，但研判有部分大顆的卵石可能日治時期就鋪在地面，因市府考量遊客行走安全問題，打算利用此次修繕，將卵石地坪移除填平。

文資處請文資委員現勘發現，卵石地坪位於營舍與花圃之間，花圃兩側有卵石帶狀收邊，僅1號營舍前有大卵石鋪面，2、3號營舍則無，研判應屬戰後國軍營舍整地時鋪設，建議留存部分保存良好之區域。

牛罵頭遺址文化園區館舍零星修繕工程係將牛罵頭遺址文化園區館舍建物本體以現有狀態進行損壞修繕以避免損壞部份擴大。工程內容包括兵舍構造本體損壞修復、檢討既有景觀及綠美化設施、改善參訪動線與無障礙步道，總經費880萬元，工期預計從3月至9月。

市議員楊典忠表示，牛罵頭遺址文化園區是一座歷經牛罵頭遺址、日治時期清水神社、及戰後陸軍鰲峰山營區的場域，不僅史前各文化遺址如牛罵頭、營埔、大坌坑、番仔園文化層堆積深厚，清水神社時期遺留的狛犬與基座、主副參道、石燈籠與圍牆殘跡，亦彌足珍貴，而戰後駐軍營舍與卵石地坪更可見證早期軍事建設遺貌，園區內的工程都應該通過文資審議，千萬不能為了工程經費而施工，文化資產絕對不容破壞。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/