「你慢慢走，我等你」女公車駕駛暖心服務 阿公阿嬤大讚

2019-05-01 16:17

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市公車處今天舉辦模範勞工及資深員工表揚大會，由市長林右昌頒獎肯定，其中，模範女公車駕駛林素慧是公車處唯二的女駕駛，她發揮女性細心的特質，每天都很親切且有耐心的服務長輩，還會對老人家或行動不便者細心地說：「你慢慢走，我等你」，等老人家坐定位才會開車，林素慧說，女性會更有同理心，她都把長輩當成自己的家人。

公車處長陳新埤表示，林素慧已開車13年，個性相當親切細心，因此長期被指派駕駛長青學苑專車，也有開其他路線公車，她親切招呼年長乘客很有一套，都會耐心回答乘客遇到問題，多次受到長輩稱讚，更難得的是從未遭到投訴。

林素慧說，開公車很開心，她熱愛開車這個工作，女性開公車和男性沒有差別，體力各方面都能適應，而且女性會更有同理心，很多長輩怕司機突然開車會跌倒，往往都走得很急，她總是叫他們「慢慢走，我等你」，阿公阿嬤聽到她這麼說，就會安心許多，放慢腳步，也因此很多阿公阿嬤、婆婆媽媽都很喜歡她，當成女兒般看待，有時還會送吃的、喝的給她，很親切。

另外，司機紀登富今年2月見到一名失智老人家，滯留在車站內未下車，即機警護送至總站，並協助報案找到家人；司機張建中撿到民眾遺落的皮夾，熱心找到失主；還有不少司機服務熱心，受到民眾好評。

市長林右昌表示，基隆市的公共運輸使用率在全國僅次台北市，公車司機們平日在第一線服務市民，只要大家服務好，市民就會說市府服務好，很高興這4年來市民對於公車的滿意度逐漸提高，雖然無法做到零客訴，但仍希望大家在現有的基礎上繼續努力、做得更好。

林右昌說，目前市公車的平均車齡只有5年多，智慧站牌也在4年內增加88座，雖然載客收入永遠入不敷出，但因為公車處的服務面太廣，也只能儘量在市府財政能力範圍內儘量補貼，他強調，任內絕不會推動市公車民營化，但也期許大家一起加油，讓公車處能夠持續營運下去，讓市民朋友們都能夠享受到公車處的優質服務。

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