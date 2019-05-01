竹縣中興國小融合軍營文化 校慶啟用防災捷豹戰車

2019-05-01 15:00

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣湖口鄉緊鄰營區的中興國小，今天舉辦55週年校慶暨社區母親節聯歡活動，除了學生展演和運動會等多元活動，還啟用了Q版的捷豹防災野戰車，由校長葉若蘭騎馬當前導啟航，象徵馬到成功，傳承在地裝甲部隊捷豹精神，培養學生防災危機意識。

中興國小校慶運動會今年以「捷豹戰輪、馬到成功」為主題，今天各班學生創意進場後，學生致母親節感恩詞，再由校長騎馬當前導，與會佳賓共同啟用捷豹戰車。葉若蘭表示，該校原本是捷豹部隊的高級軍官宿舍，為傳承部隊保家衛國的精神，在校友張體義贊助和地方支持，融合創意、客家和藝術美感，由學生自己設計，打造了一輛獨一無二的捷豹防災野戰車。

捷豹戰車同時也是學習列車和防災列車，車內可放置圖書、救難包和防災物資，砲管可充當防災水管；未來，車上還將建置太陽能板發電。

中興國小師生近來屢傳捷報，107學年度榮獲全國舞蹈比賽民俗舞優等、新竹縣中小學扯鈴聯賽3金5銀3銅，108學年度教學卓越特優、健康促進操特優等。學生們昨天輪番表演直笛、健康操、獨輪車、扯鈴、射箭和舞蹈，現場還有騎馬體驗、防災能源宣導和湖口鄉社區書畫聯展。

葉若蘭說，學校座落在軍營生活圈，社區居住很多退伍軍人，許多學生是他們的第二代。因此，學校除將課程活動結合在地部隊文化，也接收社區資源在校園闢建農場，飼養了鸚鵡、日本雉雞、小羊、火雞、兔子等小動物，新豐馬場新添的小馬也準備長住，提供學生自然觀察和培養愛護動物的觀念。

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