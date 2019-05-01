11工會醫護抗議遊行 批護病比入法跨科支援

2019-05-01 11:45

〔記者林惠琴／台北報導〕今天是五一勞動節，台北市醫師職業工會等11個工會、40多位成員上午冒雨到衛福部門口陳情，預計下午更有上百人上街遊行，呼籲強化保障醫療從業人員的工作環境，高喊「醫護過勞、病人不保；醫護沒休息，病人丟性命」。其中，護理界針對今日護病比入法一事表達不滿，認為欠缺監督機制，並強調職場上跨科支援訓練、輻射劑量防護措施不足，政府應加強保障權益。

討論多時的護病比入法，今日正式上路，納入「醫療機構設置標準」，但台灣護理產業工會會員張子珩參與陳情活動時表示，一點都不開心，醫學中心全日平均護病比1：9、區域醫院1:12、地區醫院1:15的標準就與原本一模一樣。

此外，張子珩指出，平均值的概念讓患者、家屬無法判斷達標與否，無法檢舉，但稽查人員不足、查核項目繁雜，加上開罰金額低，配套措施十分鬆散，簡直難以監督，甚至健保署定期公布的各醫院護病比也是由醫院自行填寫，再發放獎勵金，不曉得是鼓勵還是圖利？

台灣基層護理產業工會理事吳嘉綾則說明，護理人員也如同醫師，隔科如隔山，但不少醫院因為人力不足會要求護理人員跨科支援，例如將外科派到心臟內科，通常跨科支援要培訓2個月，但實際可能只給5天，恐危害患者生命安全。

吳嘉綾並強調，該工會也接獲護理人員反映，部分醫院在為患者做心導管時，由於病人數多，往往沒有充足的時間讓護理人員穿著防護衣，結果直接暴露在輻射環境下，長期下來，甚至有同一個單位不少人罹患皮膚癌、血癌、腦瘤，以及流產或有畸胎等情形，懷疑可能相關，建議衛福部、勞動部、原能會應該加強要求醫療院所落實工作保護機制，以維護員工健康。

其他工會尚有主治醫師應納入「勞基法」與契約保障、醫療人員加入工會、醫院有勞工董事、拒絕自假上課、醫檢師合理工作量與給付、治療師合理勞動契約、藥師合理調劑量等訴求。

衛福部今日則發出聲明指出，近年已推動多項修法及行政措施，例如護病比入法，以及受僱醫師勞動權益保障制度化，包含住院醫師納入勞基法，並已擬具「醫療法」修正草案，增修醫師勞動權益保障專章條文，還有推動醫療爭議處理改革、嚴禁醫療暴力，改善執業環境，保障醫護人員勞動權益。

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