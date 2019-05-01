荔枝椿象入侵台中校園 師生心驚驚

2019-05-01 10:58

〔記者陳建志／台中報導〕蟲蟲危機！荔枝椿象近幾年危害台中荔枝、龍眼果樹，並擴散到公園、行道樹，因噴出的「臭液」會造成皮膚腐蝕，讓民眾聞之色變，近來荔枝椿象並擴散到校園，大里區內新國小遊戲區旁的台灣欒樹，家長近日就發現樹上有大批的荔枝椿象寄生，擔心小朋友被臭液噴到受傷，都希望校方趕緊防治。

荔枝椿象危害台中荔枝、龍眼果樹超過兩年，市府農業局針對果樹進行噴藥的化學防治，以及放養平腹小蜂寄生的生物防治，還推出現金收購蟲卵的方案，希望多管齊下，抑制荔枝椿象的族群數量，降低對荔枝、龍眼果樹的影響。

市議員林碧秀表示，除了荔枝、龍眼果樹，校園、公園和人行道常見的台灣欒樹、無患子樹，也都是荔枝椿象寄生的樹種，近日就接獲民眾反映，大里內新國小裡的台灣欒樹上長滿了荔枝椿象，因噴出的臭液具腐蝕性，若學童的眼睛和皮膚接觸到未及時處理將造成傷害，引起學生和家長恐慌。

林碧秀表示，為了協助校方進行防治，近日邀集市府教育局、環保局、農業局等單位到校園內會勘，發現遊戲區旁的台灣欒樹上確實長滿荔枝椿象，要求市府各單位合作，早日將荔枝椿象趕出校園。

內新國小校長林淵輝表示，學校遊戲區旁種植的10多棵台灣欒樹，近日發現荔枝椿象寄生，其中一棵特別嚴重，目前已經在遊戲區四周拉起警戒線，並宣導小朋友暫時不要靠近，經協調清潔隊已經答應今天中午過後學童都放學後，到校園內協助噴藥防治，之後並將安排修剪樹枝，減少荔枝椿象寄生的機會。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/