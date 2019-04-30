高中生拿槍獵殺燕子、麻雀 還發IG炫耀「3死6傷」戰績

2019-04-30 18:27

〔記者邱書昱／新北報導〕拿BB槍獵殺燕子、麻雀還高調炫耀！網路上有民眾發文指出，一名就讀明德高中體育班的學生疑似拿BB槍狙擊，甚至還上傳Instagram炫耀戰績，引起民眾撻伐。對此，新北市動保處處長陳淵泉表示，已經接獲報案，依據野生動物保育法規定，將處6萬到30萬元罰鍰。

該名學生手持疑似M24空氣狙擊槍，背景放上遭獵殺的麻雀，上頭還寫到「無聊打個小鳥」字樣，照片中清楚描述3隻小鳥頭部中彈身亡、6隻打中腹部帶傷飛走，言語間充滿對生命的輕佻。有民眾看到後立即上傳網路，批評冷血、也擔心這次攻擊小鳥，下次會不會攻擊人；事發後，該名學生隨即刪除Instagram帳號。

陳淵泉指出，已經接獲案件聯繫校方和警局，依照依據野生動物保育法規定，將處6萬到30萬元罰鍰，不過礙於法規，14歲到18歲的行為人是要裁罰監護人，判斷這次狙擊小鳥的是高中生，因此會到校做相關詢問。

針對學生虐鳥事件，明德高中表示，4月29日接獲舉報後，證實為學生在校外的不當行為，並由教官帶著學生及家人到派出所完成調查及筆錄，同時完成校安通報，學校已啟動輔導措施，也和學生宣導生命教育的重要，預計今天召開學生獎懲委員會審議案件。

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