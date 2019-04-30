林務局拆縣消防救援樁 山友憂心影響救援

2019-04-30 20:58

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉加里山，常年吸引山友造訪，但迷途事件也頻傳，苗栗縣政府消防局於2011年起，裝設救援樁，以利救援；但有山友發現，林務局近來也在加里山建置「定位標示系統」，且把苗縣消防局的救援樁拆除，認為消防救援樁系統行之有年，如今卻改為林務局定位標示系統，恐影響消防救援時效。

林務局新竹林管處育樂課表示，南庄鄉加里山為熱門登山健走地點，被林管處納為示範步道計畫推廣；去年7月在加里山西線，建置「定位標示系統」，將原有苗栗縣消防局該路線的救援樁整合，期間也與當地消防分隊開會討論，並已將經緯座標提供給分隊，方便救援利用。

苗縣消防局災害搶救科指出，目前僅有加里山西線與林務局的「定位標示系統」整合，加里山東線及哈堪尼山、向天湖的光天高、鵝公髻等南庄鄉內登山步道，仍維持消防局救援樁系統；因加里山西線尚未發生求援事件，所以目前無法評估，不過當地分隊會儘速熟悉林務局系統座標，不耽擱時效。

加里山因形似富士山，被譽為「台灣富士山」，標高2220公尺，是台灣小百岳之一，常年吸引山友造訪。但午後易起霧，迷途救援頻頻，平均每年約10餘起，消防局統計，前年14件、去年15件。

苗縣消防局於2011年起，在加里山的東、西二線，依登山路徑沿途依序裝設救援樁，並將救援樁GPS定位，民眾可以依循救援樁指示登山，較不會迷路，迷路時也可告訴救援人員，曾走過幾號樁，以利救援。

山友認為，苗縣消防局救援樁系統使用多年，消防人員對於樁位何在？了然於心。如今，林務局也建置自己的系統，「一山兩制」容易讓山友混淆，且林務局的編號標示字體小，不若苗縣消防局顯眼。

新竹林管處育樂課表示，林管處於加里山西線登山路徑，每100公尺設置一面10公分見方的稜形牌，岔路另有指示牌，牌面於夜間受燈光照射會反光，較消防局採用木製牌面，更有利於山友夜間迷途時導引。

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