「只要願意走」 何茜芸的八年百岳瑜珈路

2019-04-19 18:41

〔記者林家宇／台北報導〕台灣擁有豐富山林資源，攻略百岳成為登山愛好者們趨之若鶩的目標，瑜珈老師何茜芸在踏入登山領域第八年完成百岳，雖不至「十年磨一劍」，但「八年登百岳」帶來的不僅是達標的滿足，對她來說，登山已是生活中的一環，「只要願意走，一定可以走到。」4月7日完百的瞬間，沒有血脈賁張的激動，只有雲淡風輕的平靜。

2011年因生活困境走出戶外散心，不惑之年的何茜芸與登山結緣，進而開始挑戰百岳。具八年瑜珈資歷的她，發現想在山上做瑜珈時「心有餘而力不足」，內心直呼「怎麼會這樣」。不服輸的個性反而激起鬥志，至此之後，每登一座山必獻上進階動作「舞王」，並針對各個行程設定主題動作。

雖然高山稀薄空氣與爬山體力的耗費，讓「舞王」難度有增無減，但越困難的事越有其價值，舞王的高難度是何茜芸對山岳表達愛慕之意的最佳方式，「每當完成一個目標，內心的喜悅就像生活上克服了一些障礙。一次次的經驗累積中，讓自己愈來愈強壯的不只有身體，更重要的是內心的強壯。」

百岳與瑜珈的奇妙組合吸引了眾人的關注，媒體報導後名氣逐漸在登山界響亮起來。但人紅是非多，繼之而來的卻是網路霸凌，看見人性黑暗面的極度恐懼，憂鬱症找上門，甚至一度起了放棄完成百岳瑜珈的念頭，再加上車禍影響，2014整整一年沒有登上百岳，也讓最初3年完百的計畫無限期延宕。

人生有時需放慢、停下腳步，才有再前進的動力。何茜芸轉念一想，「唯有將腳步跨出內心恐懼的牢籠中，才能遠離痛苦」，並藉由赴尼泊爾參加瑜珈研習營的機會，走了趟喜馬拉雅山聖母峰基地營，此行不但讓她放下流言紛擾，也成為她朝完百之路邁進的充電器。

每一張登上三角點的瑜珈照片看似簡單、美麗，背後蘊含的除了經年累月練習的瑜珈技巧，還有登上每一座山頭背後的辛酸及命懸一線的時刻。

挑戰馬博橫斷時，因一時大意險些掉落山谷，幸虧山友及時伸手搭救才幸免於難，這生死交關的五秒鐘，她一輩子無法忘卻。

馬利加南山前段的巨石峰頂，何茜芸與隊友歷經驚心動魄的60分鐘，在毫無間斷的疾風慘雨下，全隊共費1小時跪爬登頂，凍到發抖，拍照時面色慘白，多停一刻絶對失溫，也成為她唯一一座無法做出舞王的山頭。

她說，即便日後重返，仍決定讓缺憾留下，不再補上舞王，或許就如同人生一般，不可能事事盡如人意，有時缺憾反倒顯得刻骨銘心。

邁入百岳瑜珈第八年，何茜芸終於在生日前達標，此行10人共6人完百，覺得自己何其幸運，能與共患難的隊友一同完百，完成百岳的瞬間心理反而平靜，「天氣好、人對了，就順其自然。」

對何茜芸來說，完百是心靈上的成長，若非在三角點有目標要做，可能真的會放棄。爬山如同面對社會的種種，即使邊走邊怨嘆，不走還是到不了，「爬山界前輩說，沒有走不到的地方，只要願意走，一定可以走到。」她認為，挑戰百岳一定會改變人生觀，畢竟「什麼事情沒有碰過？人生最低潮都經歷過，還有什麼走不過？」

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