頭份民族路屢開挖多坑疤 挨轟「苗栗最爛的路」

2019-04-30 17:26

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市串連竹南鎮的重要道路民族路，路面長期坑坑疤疤，到處「補丁」凹凸不平，讓用路人痛批是「苗栗最爛的路」。頭份市公所解釋，頭份工業區至自強路的民族路段將於7月底前完成刨鋪，但八德一路至永貞路段則由苗栗縣政府完成污水、雨水下水道系統工程才會進行刨鋪。

苗縣府水利處下水道科科長陳逸勳表示，目前污水下水道工程已完成，但後續雨水下水道工程因要配合自來水、瓦斯、網路等管線遷移，目前尚待中油排定完成管遷後，才能進場施作，確切完工期程尚無法確定，但會盡快趕工，完成後也將重新刨鋪路面。

民族路全長約1.6公里，為早期連接竹南鎮的必經之道，再加上途經頭份工業區，常有重車出入，長久以來道路凹凸不平，居民無奈說：「每次經過都擔心避震器震壞。」

頭份市公所表示，近期已針對自強路口至頭份工業區入口處約700公尺路段進行路平刨鋪設計，預計投入260萬元，7月底前提供市民安全順暢的道路品質。

而八德一路口至永貞路口約850公尺路段，正由縣府進行污水、雨水下水道工程，陳逸勳說，2027年前要完成竹南、頭份地區共4萬3000多戶用戶接管，目前尚等中油完成瓦斯遷管後，才會開始進行雨水下水道工程，確切時程暫難確定，但會盡速督辦，並確保完成後的道路品質。

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