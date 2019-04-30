4月30日國際不打小孩日 心理師這麼說

2019-04-30 17:29

〔即時新聞／綜合報導〕每年的今天（4月30日），是國際不打小孩日，今年的主題是「打勾勾，不打小孩」，副總統陳建仁特別在臉書表示，自己在成長過程中，從未被父母打過，並呼籲孩子若能夠被溫柔的對待，長大後才能夠溫柔的對待別人；而根據《鋅鋰師拔麻的「小小額葉養成手札」》臉書粉專所整理的過去研究，打小孩是13害無1利。

據該粉專所整理的心理學研究指出，從過去50年來關於體罰孩子的75份研究，調查16萬名兒童後發現，沒有任何的研究證據能夠支持體罰小孩能夠帶來正面的影響；然而，體罰卻會帶來多達13項的負面影響，其中包含孩童有可能有較高的暴力傾向、更多的行為與心理健康問題、較低的認知能力與自尊心等等。更值得注意的是，這些被打到大的孩子，在長大後也比較有可能支持體罰，形成了一個負向的循環。

該粉專所整理的另一篇研究更發現，小時候越常被打屁股的人，在成年後出現憂鬱症、自殺傾向、酒精或藥物濫用等心理問題的風險就越高。這兩份研究或許也呼應了陳建仁總統所說的「因為孩子長大的過程當中被理解、包容、被溫柔地對待，自然而然，他們就會更有能力溫柔地對待別人。」

鋅鋰師拔麻的「小小額葉養成手札」：

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