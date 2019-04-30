結核病治療成果傲人 吸引多國來台取經

2019-04-30 16:15

〔記者林惠琴／台北報導〕「抗藥性結核病計畫管理國際研習營」今起至5月3日在台舉行，衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，台灣結核病治療成果傲視亞洲，可成為亞太地區的典範，除了台、美外，此次還有8國參與，其中日本是首次參加。

抗藥性結核病是目前威脅人類健康的重大公共衛生議題，世界衛生組織（WHO）估計2017年全球有55.8萬名結核病患者對一線治療藥物具抗藥性，其中，82%患者為多重抗藥性結核病，治療成功率僅55%，且多數病例發生於亞洲國家。

羅一鈞指出，多重抗藥性結核病治療較困難，約需要服藥1年半至2年，治療時間是一般結核病的3倍，但我國有快速檢驗的確診網絡、完善的結核病醫療體系、與人性化的公衛追蹤系統，使多重抗藥性結核病治療成功率提高至80%以上，足為亞太地區結核病防治的典範。

除了台、美外，此次研習營尚有來自柬埔寨、印尼、日本、蒙古、巴布亞紐幾內亞、巴基斯坦、泰國及越南等8國共15名結核病防治專業人員來台參與，期待透過國際間的經驗交流，提升抗藥性結核病區域聯防量能，防範傳染病對全球造成的威脅。

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