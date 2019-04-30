府會雙長一握 台南捷運1.1億規劃費墊付案進議會審查有譜

2019-04-30 15:21

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市長黃偉哲今日首度到台南市議長郭信良辦公室拜會，雙方就包括台南捷運規劃費1.1億元在內的60多項墊付案達成加開程序委員會的共識後，郭信良也在今（30）日大會徵求議員同意後，變更大會議程，於5月16日加開大會議程，以便審查程序委員會新增的各項提案，等於是讓含台南捷運規劃費在內的墊付案還有審查機會。

郭信良表示，台南捷運興建案茲事體大，施工工期長之外，市府自籌經費與營運財務規劃都讓外界疑慮重重，希望市府能夠作好溝通說明，對於中央補助款攸關台南建設，議會樂意配合雙管齊下，讓台南建設不致於受耽擱。

黃偉哲表示，誠如郭信良議長所言，台南單軌捷運重大長程計劃，「可能不是在我們任內完工，甚至可能不會在我們任內動工」，但這項建設影響後代子孫很多，將會力求財務規劃上的完善，不要變成錢坑，不要變成財政上的負擔。

黃偉哲也當場詢問，加開大會議程是在何時？議長郭信良允諾會在議會2、3讀議案之前再加開程序委員會，因此郭信良也在今天大會中表示，在5月16日之前加開程序委員會。

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