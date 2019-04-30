閱讀也能集點？新北推AI機器人伴讀學中、英文

2019-04-30 11:06

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市政府教育局「親師生平台」與「LearnMode學習吧平台」合作推出「傳『說』對決．『閱』多越好」活動，只要登入親師生平台，學習「悅閱欲試-成語故事」、「一眼看天下-國際新聞」及「初級英文閱讀」課程，完成朗讀或測驗，即可換取活動點數並兌換商城禮物，活動時間即日起至6月14日。

教育局表示，透過AI機器人的中、英文課程，幫助學生養成閱讀習慣並訓練閱讀理解能力，並協助學生練習朗讀口說，此次與「LearnMode學習吧平臺」合作，是鼓勵教師運用新北市親師生平台彙整的多元資源，進行跨領域主題式教學設計。

海山國小老師蘇家瑩指出，學生經由AI機器人的幫助反覆練習，增進英文學習興趣及聽說能力，國際新聞結合時事，同時介紹該國家的人文、地理，讓學生更有國際觀。學生吳穎飛也說到，學習可以積點，學習起來更有動力，線上朗讀和測驗能幫助理解並記得更多成語，希望能運用在寫作上。

新北市長期推動資訊教育，首創以學生為中心的「新北市親師生平台」，至今已介接20多項學習資源及平台，除了持續媒合適合師生使用的資源外，也會定期舉辦各式活動，學生於平台上所有的學習歷程都可以轉換成點數，並能兌換實質獎品，相關活動訊息可下載「新北校園通APP」。

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