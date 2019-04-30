高市公車式小黃動態查詢系統 獲智慧城市創新應用獎

2019-04-30 10:56

〔記者黃建華／高雄報導〕「讚！」高雄市交通局全國首創的「公車式小黃即時動態系統」，榮獲2019年智慧城市創新應用獎殊榮，在2019智慧城市展覽開幕式中獲副總統陳建仁頒獎表揚，交通局長鄭永祥今天在市政會議獻獎給市長韓國瑜。

市長韓國瑜指出，為有效解決偏鄉地區公共運輸不足，高雄市全國首創採公車式小黃接駁民眾，首創將公車式小黃納入公車動態查詢系統，透過高雄i-bus公車動態系統之平台，整合公車式小黃相關動態資訊及查詢及預約功能，民眾出門前即可利用手機線上查詢路線和車輛位置，方便又省時!

此外，市府交通局可透過後台監控系統掌握車輛位置及監控稽核，維持乘車品質外，更增加民眾對大眾運輸之信賴度與使用意願。

韓市長進一步表示，公車式小黃目前服務團隊達45輛車，服務25條路線，遍及21個行政區域，今年3/16前進燕巢區新闢就醫路線，提供仁愛之家年長居民就醫服務；4/15再深入旗山區中寮里提供交通接駁服務，改善當地已20多年苦無公車服務的困境，落實社會福利政策，逐步且持續的擴大服務範圍、造惠地方居民。同時，為智慧化運輸疏運乘客，與科技公司合作導入動態系統，獲得各界肯定，他相信市府的用心，一定會讓市民看的見!

交通局長鄭永祥說，公車式小黃平均每年可較公車節省約30%補助經費，約500萬元，提供優於公車的接駁服務，除了比照原公車定時定班服務外，同時導入預約服務，提供民眾更彈性的乘車選擇，透過延駛服務範圍、導入手機APP預約功能以持續精進服務，再藉由擴大車輛規模及增加服務路線數，擴大服務範圍，深入偏鄉地區服務年長者，同時持續鼓勵運將投入服務行列，增加即時派車的便利性，達到服務優化、減少補助、增加客源等多樣質量效益。

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