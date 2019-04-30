紅土跑道揚塵波及馬偕病患 東市東海國小獲補助改建

2019-04-30 10:29

［記者黃明堂／台東報導］台東市東海國小紅土跑道易揚塵，不僅師生忍受，連旁邊的馬偕醫院病患也受害。經立委劉櫂豪爭取，體育署長高俊雄今天實勘後，允諾補助1000萬建PU跑道，還爽快允10天內核定。

高俊雄上午在劉櫂豪、行政院東辦副執行長洪宗楷、縣議員黃治維等人陪同下，勘查東海國小操場紅土跑道，眼前就是一路之隔的馬偕台東醫院。校長黃裕敏說，建校以來就使用紅土跑道，紅土很容易隨風吹起，醫院反映很受困擾，出入醫院的病患有時會吸入紅土。

此外，因為紅土被吹走，每2年都要補土，才能讓跑道維持正常狀態，也是一筆經費開銷，因此，希望改建PU跑道。

劉櫂豪說，紅土跑道雖然有其優點，但基於師生及病患健康，宜儘速改建PU跑道。

高俊雄表示，體育署基本上很少補助國小建PU跑道，但劉櫂豪持續關心這件事情，所以他今天特別來看，事實上昨晚他已經先到學校走過一遍，了解跑道改建需求，並且全力支持，10天內會核定補助案，讓校方儘快施工。

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