高雄河川多次變色 學者：應與藻類生長有關

2019-04-30 00:02

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄久旱後下雨，加上天氣變熱，造成幸福川、愛河等，連日來多次變色，甚至出現死魚惡臭，環保局發現溶氧量偏低，但未發現污染源，研判是藻類生長所致；中山大學環工研究所長高志明表示，河川變色應與藻類生長有關，因很多環境條件的變化，造成的自然現象，不見得與偷排有直接關係，由於藻類生長週期短，大約一週自然消退，水色就會恢復正常。

鳳南里長王進祿今目擊幸福川1日變3色，清晨是黑色、近中午變棕色、下午顏色才變淡，愛河上游河堤社區靠天祥橋一帶偏乳白色、中下游段則變成棕色；甚至出現死魚、傳出惡臭，民眾一度以為是偷排，還引發反韓、挺韓民眾網路激戰，有人責怪「城市不築，敗市有瑜」，也有人指見怪不怪。

環保局連日水質採樣，發現水中溶氧量偏低，但未發現污染源，研判是藻類增生所致，連日來派員打撈死魚，強調每年氣候交替，如4至5月或9至10月，都可能發生類似情形。

中山大學環境工程研究所長高志明表示，河川變色應與藻類生長有關，如天氣變化、潮汐影響、河水營養物質是否增加、河川底泥因為擾動釋放營養，或因天氣炎熱，造成溶氧量降低，不同的環境因子，造成不同藻類生長，不見得是外在營養排入。

至於愛河上游變成乳白色，環保署驗出硫酸鈣成分，高志明指出，南部上游河川有硬度物質含有鈣，經過降雨沖刷後，水中鈣離子會增加，南部地下水也含有鈣等礦物質，硫酸鹽濃度也較高，可能因降雨地下水位升高，地下水補助河川帶入硫酸鹽，且生活污水也有硫酸鹽，都可能結合成為硫酸鈣。

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