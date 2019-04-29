暖冬旱災蜂蜜減產只剩往年1成 農委會提出補救措施

2019-04-29 22:26

〔記者簡惠茹／台北報導〕今年1月到2月國內發生旱災，造成荔枝、龍眼等蜜源植物開花率不佳，使蜜蜂無花蜜可採，導致蜂蜜減產只剩往年1成，農委會將提供1/3砂糖補助，並取消蜂箱救助上限、增列蜂群救助項目。

農委會今天召開會議協商，決議以專案方式補助蜂農餵飼蜜蜂所需砂糖，蜂農於限期內完成登記，可申請砂糖補助，最高補助額度為3分之1，另外也取消現行蜂箱救助每戶最高4萬9千元上限，並增列蜂群救助項目，農委會輔導處表示，等完成擬定蜂群救助額度後，即著手修正農業天然災害救助辦法。

農委會說明，今年1到2月的旱災造成全台荔枝及龍眼開花率不到一半，連帶使荔枝蜜及龍眼蜜產量只剩往年1成，對養蜂產業帶來極大衝擊，為維繫蜜蜂產蜜壽命，該會同意補助砂糖餵養蜜蜂，申請補助的蜂農須於限期內依據農糧署所訂定的從事養蜂事實申報登記制度完成登記，如果每箱蜜蜂所需的砂糖數量為50公斤計算，成本約需1千元，農委會補助額度為3分之1。

農委會指出，依據現行農業天然災害救助辦法規定，針對蜂產業救助品項僅有蜂箱，全毀每箱救助金額為600元，半毀每箱300元，且每戶蜂農申請救助金額最高不得超過4萬9千元，有鑒於蜜蜂遭遇寒害及水患，容易發生蜂箱未損毀，但蜜蜂死亡情形，考量產業實際需要，農委會同意修正農業天然災害救助辦法現金救助項目及額度，將現行蜂箱每戶最高4萬9千元救助上限刪除，同時增列蜂群救助項目，至於蜂群救助額度將由苗栗區農業改良場會同相關單位及養蜂產業團體研商後，修正相關規定。

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