金門425大停電 台電：新機組可滿足未來10年負載成長

2019-04-29 23:52

〔記者吳正庭／金門報導〕25日金門發生全島大停電事件，立法委員陳玉珍邀台電主管說明，事故原因是發電機控制系統直流電源設備異常，造成機組斷路器跳開，導致機組跳脫；陳玉珍要求台電應於5月3日前提出檢討報告和補償方案，並研擬更完整的方案，以確保金門供電的穩定性。

台灣電力公司並指出，除現有裝置容量足夠目前用電所需外，投資25億元興建中的塔山9、10發電機組預定8月商轉，裝置容量共計2萬2300 kW（瓩），可供應相當於6個昇恆昌購物中心所需電力，可滿足金門地區未來10年負載成長及大型投資案。

陳玉珍指出，25日發生的全島無預警大停電，對民眾造成很大困擾，當時她人也在金門，全國工商建研會參訪金酒公司也遇到跳電，來訪的企業主特別詢問這種狀況是否時常發生？金門的供電量是否足以因應未來經濟發展？供電的穩定性，對於居民的生活品質和企業投資意願影響至鉅。

陳玉珍今天邀集台電主管至立法院國會辦公室召開「台電金門0425跳電檢討會議」，出席的有台電副總經理陳建益、發電處副處長張天瑞、發電處電氣組長洪貴忠、金門塔山發電廠廠長陳文寬等8人。

台電表示，金門塔山電廠於25日上午5時18分、8時57分及12時20分連續發生3次發電機組跳脫事故，分別造成用戶停電22分鐘、29分鐘及5分鐘；經同仁全力搶修，台電總管理處派遣各系統專業人員前往塔山電廠成立專案小組，查出是發電機控制系統直流電源設備異常，造成機組斷路器跳開，導致機組跳脫，均已於當天修復。

台電表示，因應陳委員要求，關於金門系統用電安全問題，將於5月2日由國內學者專家協助檢討改善金門電力系統潛在弱點；針對金門是否有缺電危機？台電表示，金門現有裝置容量合計10萬3394 kW（瓩），足夠目前用電所需。

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