媽媽當年的薪水袋曝光！網友淚：28年前肉燥飯才5元啊

2019-04-29 21:47

〔即時新聞／綜合報導〕臉書社團「爆廢公社」昨有網友PO出一張民國80年的薪資袋，網友表示，這是當年媽媽在紡織廠做女工的薪資現金袋，照片貼上網路後造成瘋傳，有網友看了薪資明細後表示，「我10年前領的薪水，跟現在領的一樣！」

網友貼出的薪資袋上，標明日期為民國80年11月5日，當時紡織廠女工底薪為1萬8千元，加上全勤、加班費、津貼等，實領薪資為2萬4950元。其他網友見此表示，「民國80~90年代，紡織廠日班工時8小時，薪資25000元起跳，大夜8小時32000元起跳」、「那時肉燥飯才5元」、「一張薪資袋滿滿的回憶跟無奈」。

文章貼出後，引來大批網友分享，另一名網友也貼出民國76年的薪資袋，當時薪資約2萬2000元，網友熱議「當時炸雞排也才賣25塊」、「以前一千塊可以吃一個禮拜，現在一千塊很怕找開」、「現在年輕人領著跟物價不成比例的薪水，還要一天到晚被哭說不努力、薪水不要太計較」。

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