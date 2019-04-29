羅東美食不侷限於羅東夜市 這本筆記書帶您穿街走巷尋香找味

2019-04-29 20:27

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣羅東鎮公所出版「羅東小食記」筆記書，規劃12篇美食主題，透過簡單文字故事、行旅路線及手繪插圖，帶領大家走入巷弄，品嘗在地好味道。

羅東夜市美食遠近馳名，鄰近的大街小巷也有不少特色小吃，像是肉羹、米粉羹、一串心、包心粉圓，都是讓人吮指的好味道，「羅東小食記」提供各地旅人按圖索驥。

羅東鎮長吳秋齡說，「羅東小食記」以當地人喜歡光顧的餐飲店為主軸，帶領食客用「穿街走巷尋香找味」方式，走進羅東小鎮街巷歷史紋理，在巷弄裡品嘗好滋味，庶民飲食文化歷經百轉千迴的眾口，才能成為饌食經典，歡迎大家相揪到羅東品嘗傳說中的美味。

書中12篇主題，包括「吃飯皇帝大」（飯類）、「鄉愁之羹」（米粉羹）、「一枝獨秀」（一串心）、「羹在羅東」（肉羹之類羹湯）、「老羅東人的早餐」（豆漿店）、「小鎮的活力」（市場早市）、「眾裡逛他千百度」（羅東夜市）、「麵攤食光」、「肉之屬」（燒臘、老滷、蔗燻）、「豆腐」、「老店鋪」、「甜的幸福味」（豆花、粉圓、湯圓）。

「羅東小食記」由文史工作者莊文生主編，每本230元，5月24日前，若到書中指定品項的店家消費，拍照後上傳臉書，便有機會獲贈「羅東小食記」書套組一份，限量50份，詳情請上羅東鎮觀光發展所臉書粉絲專頁查詢。

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