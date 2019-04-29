淡海輕軌空調故障女司機員險熱昏 新北捷應變停止載客

2019-04-29 23:30

〔記者陳心瑜／新北報導〕淡海輕軌通車4個多月，出現空調故障、座椅破損、車廂滴水和旅客資訊顯示系統（PIDS）異常黑屏等問題，今年1月10日下午，甚至有名26歲女性司機員因空調故障、車廂悶熱而差點在駕駛室昏倒，新北大眾捷運股份有限公司還急撥119，幸車輛最後安全開回終點站。不過，新北捷澄清此為個案，當時不僅立即停止載客，空調也早已修好，面臨夏季考驗，絕無問題。

據了解，26歲的女性司機員今年1月10日下午2時許，從紅樹林站（V01）往崁頂站（V11）返程途中，以無線電向行控中心反映駕駛室空調故障，由於當天豔陽高照，導致駕駛室格外悶熱，司機員反應身體不適，行控中心也趕緊為司機員叫救護車。

新北捷證實，這名女性司機員的確因為駕駛室空調壓縮機故障，因駕駛室悶熱而身體不適，但司機員經同仁攙扶回到駕駛休息室休息後，已無大礙，因此無須就醫。

新北捷澄清，當時聽到司機員回報後，為顧及旅客安全，請司機員立即返程，不再載客。

新北捷表示，淡海輕軌為國車國造，因此能立即修繕、改進，強調此為個案，列車安全無虞。

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