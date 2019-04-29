「林下經濟」政策上路 森林養蜂種菇合法化

2019-04-29 20:35

［記者鄭名翔／苗栗報導］早期國家林務政策與原住民傳統多有衝突，尤其林下經營森林副產物受法規限制造成官民對立，對此，行政院農業委員會主委陳吉仲今日宣布，「適地發展林下經濟」政策正式上路，農民即起可於私有或國有林地申請租地適度養蜂種菇，提振山村綠色經濟，並為市場帶來更多優質無毒的森林產品。

陳吉仲表示，在維持森林環境的前提下推動「林下經濟」，開放原住民或社區居民經營段木香菇及木耳、台灣金線蓮、森林蜂產品等，去年林務局輔導南庄鄉賽夏族養蜂產業已逐漸成形，對部落經濟產生正面效果，後續農委會也將協助在地合作社將森林蜜做進一步的推廣及採購，並將林下經濟政策推展至全國。

早期由於國家林務政策與原民傳統衝突，林務局更被賽夏族視為「惡鬼」，近年農委會逐步修正相關法規，並於去年與賽夏族人簽署夥伴關係，雙方還透過賽夏族傳統SaSiyoS和解儀式，今日陳吉仲至部落訪視養蜂成果，族人以傳統舞蹈、部落美食迎接陳吉仲，象徵雙方已「化敵為友」。

苗栗縣賽夏族原住民林業暨勞動合作社理事長根誌優說，養蜂傳統在部落已經失傳，透過林務局協助輔導，族人一開始抱持質疑的態度投入，在平均年齡65歲的養蜂班成員努力下，去年底成功生產第1桶蜂蜜，至今養蜂箱從8箱提升至100箱，養蜂場也增至8處，更推出部落自有森林蜜品牌「娃哇樂」。

根誌優認為，林下經濟政策與部落傳統文化相符，如取名為「娃哇樂」的森林蜜品牌名，即是賽夏族語「甜又純」的意思，未來也希望藉由林地開放，開始種植香菇、金線蓮的價值作物，不僅為部落創生，更可吸引年輕人回鄉，發展生態旅遊產業。

林務局長林華慶指出，目前將段木香菇及木耳、台灣金線蓮、森林蜂列為第一波開放容許項目，後續也會持續盤點新增，歡迎原民或農民提出建議。

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