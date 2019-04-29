螢火蟲雨後爆量 遊客勇闖秘境卻成生態殺手

2019-04-29 20:17

〔記者吳俊鋒／台南報導〕本月中旬後的間歇降雨，讓環境潮濕，火金姑爆量現蹤，帶動賞螢熱潮，但繼台南楠西梅嶺傳出遊客帶網子想捉螢火蟲後，位處偏遠的南化關山也發生自行駕車勇闖秘境，卻壓毀棲地，導致蟲蛹枉死，有的甚至不慎滑落邊坡，釀成受困意外。

南化的關山里每年的三月底夜光精靈開始成群飛舞，夢幻的景致，吸引外來遊客爭睹，但當地路途偏遠，尤其被封為秘境的三縣界，平常更是人煙罕至，賞螢多由社區帶領，比較安全。

目前三縣界的螢火蟲大爆發，仍有民眾執意自行開車「探險」，但因對當地道路現況不熟，成了生態殺手。

協助社區導覽的退休老師林瑞崑說，現在自行前往的民眾，雖然已經會注意少用手電筒直射，但現場道路狹隘，車子任意停靠，一來造成步行遊客的不便，再者輪胎輾壓草叢，更毀壞了螢火蟲的棲地。

林瑞崑表示，不僅蟲蛹被壓死，車子要下山時開著大燈，還是對螢火蟲造成光害，嚴重破壞生態，由於當地無法像梅嶺一樣，採行交通管制，人為干擾的問題恐會繼續出現。

日前，還有民眾開車到當地的「出火仔」，因入夜後一片漆黑，能見度差，加上路況不熟，滑落邊坡側溝而受困，警方獲報趕往瞭解、處理，所幸駕駛沒有大礙，但也讓人捏把冷汗。

要深入關山賞螢，一般不建議自行前往，到了當地的聚落後，由社區人士帶領較佳，資訊洽詢可去電：0937663197，張興發。

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