省道銅鑼段路樹遭荔枝椿象危害 民被噴液灼傷

2019-04-29 15:12

〔記者張勳騰／苗栗報導〕外來種昆蟲「荔枝椿象」不僅危害龍眼、荔枝，銅鑼鄉代陳日盛最近發現台13線及128縣道苗栗縣銅鑼段的台灣欒樹也被侵襲，甚至有路人被其臭液灼傷。銅鑼鄉公所指出，已向苗栗縣政府申請特殊藥劑，若藥劑撥下，會馬上噴藥防治。

行政院農委會苗栗區農改場指出，荔枝椿象荔枝椿象乍看之下常被誤認為是蟬或獨角仙，受驚嚇時，尾部更會噴出腐蝕性臭液，不少農民被噴到後癢痛無比，荔枝椿象也會在社區公園內出沒，牠的外表鮮豔，容易引發小朋友好奇碰觸，切記絕對勿用手去抓，一旦被臭液噴到，癢痛難耐，提醒大家注意。

陳日盛接獲民眾陳情，指台13線及128縣道銅鑼段的台灣欒樹被荔枝椿象肆虐，還有路過民眾遭其液體沾黏，致皮膚潰爛，苦不堪言，他已緊急向銅鑼鄉公所反映修剪路樹並噴灑除蟲藥防治。

荔枝椿象屬於半翅目，俗稱臭屁蟲、臭椿象、石背等，主要分布於東南亞、中國及金門地區，寄主植物包括荔枝、龍眼、欒樹、無患子科、柑橘等植物。

荔枝椿象受驚擾時，常射出具腐蝕性的臭液自衛，會灼傷果實及葉片，觸及人體皮膚或眼睛，更會引起刺痛感及過敏、潰爛，大約要兩個月才結痂，還會留下疤痕。

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