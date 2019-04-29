同一地點又見垃圾山 投縣要地主自行處理

2019-04-29 15:32

〔記者謝介裕／南投報導〕又見垃圾山！繼南投、名間、竹山、集集、水里等5鄉鎮之後，亂倒垃圾的這股歪風，最近也入侵鹿谷鄉初鄉村山區，且都是佈滿釘子的廢棄木板、木條，不但影響觀瞻，也危及往來民眾安全，地方民眾希望公所能儘速處理，還給鄉民應有的居家環境品質。

「不知那個沒公德心的人，意然把佈滿釘子的裝箱木板隨意倒在產業道路旁…」，網友將此垃圾亂丟的亂象PO上地 方群組「鹿谷人聊天室」後，引發大家熱烈討論，除了譴責偷倒者以外，也希望公所清潔隊派員幫忙處理，怎料，意外上演一場鬥智、鬥法的戲碼。

鹿谷公所表示，今日清潔隊員實地會勘，結果發現被偷倒垃圾的地點，與之前一樣位於同一處私有地，姑且不論私有地的地主與偷倒垃圾之間是否有利益掛鉤等不為人知的情節，至少涉及未保護好自己土地的缺失，是不爭的事實，若公所再協助清運，不但為民服務的美意遭濫用，更可能引來外界質疑圖利特定對象之嫌，因此將要求私有地主自行處理。

南投縣政府環保局副局長林隆儒進一步表示，依環保相關法規規定，土地所有人對土地負有保管職責，若遭棄置的垃圾位於台大實驗林地，哪麼台大實驗林管理處必須負起清運責任；若位於河川地則由河川局負責，同理位於私有地的垃圾，地主也不該打著「為民服務」的旗幟，一味要求公所善後，並呼籲民眾拿出公德心，一旦涉及亂丟、亂倒垃圾的事證確鑿，也將依違反廢棄物清理法處1200元至6000元不等罰款，民眾千萬別心存僥倖，以免受罰。

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