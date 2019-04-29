北市小學驚爆霸凌事件 教育局：2個月內完成調查

2019-04-29 14:17

〔記者沈佩瑤／台北報導〕今有網路媒體報導，北市泉源國小有學生家長控訴，孩子遭同學霸凌，向學校反應後，竟遭老師體罰，校長甚至帶頭在課堂上公審，造成孩子身心受創，事後校方撇清責任，主管機關教育局冷處理。對此，北市教育局今早以書面新聞稿表示，去年10月依規定調查後，確認並非是霸凌事件，目前家長提出新事證指稱還有其他小朋友也受到欺負，將在2個月內完成調查。

教育局說明，體罰事件發生在去年5月，該校代課教師因學生間嬉鬧行為，以平時上午晨操動作作為學生處罰方式，學校得知後已經沒有再聘用該位代課老師，至於家長投訴的「霸凌」事件，是去年9月中旬，學生因為爭搶鉛筆盒推擠，造成學生輕傷。

教育局強調，接獲家長申請霸凌事件調查後，隨即在10月依校園霸凌防制準則，召開校園霸凌因應小組啟動調查，經外部委員訪談相關人員，並經小組委員確認，該案並非霸凌事件。

教育局主秘陳素慧補充，去年校園霸凌因應小組所有委員，皆經該家長同意才聘請，當時一外部委員認為應該是單次學生衝突事件，不構成霸凌的條件，意即長期權力不對等。

教育局表示，家長在今年1月提起申復申請，因故延後調查，近期才又再度啟動調查；目前家長提出其他新事證，稱除了他家的小朋友，還有其他小朋友也被欺負，因此目前正在申復調查期間，依法令規定將在2個月內完成調查。

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