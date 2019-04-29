紀念勞動節！5月持「這張卡」 享北市19景點免費入園

2019-04-29 13:54

〔記者蔡思培／台北報導〕北市勞動局為紀念五一勞動節，將在5月針對持有職安卡的「高風險作業勞工」提供勞動月優惠措施，只要憑「職安卡」即可享有台北市立動物園、兒童新樂園、國立故宮博物院、美麗華摩天輪等32家場館優惠。

北市勞動局自105年透過營造業者、工會推動安全衛生教育訓練，勞工在上完6小時課程、通過測驗後，勞動局會發放合格教育訓練證明「職安卡」。勞動局每年5月都會辦理勞動月優惠措施，提供高風險作業勞工各項優惠，鼓勵休假、促進工作與生活平衡。今年5月份，持「職安卡」的勞工可免費進入動物園、國立故宮博物院、袖珍博物館、當代藝術博物館、台北市立美術館、天文科學教育館、兒童新樂園等19景點。

除了上述地點可以免費入園外，北市還有13處藝術館、餐廳、電影院提供「職安卡」優惠。勞工在今年5月份持「職安卡」到台北之家看電影院，可享有購票優惠；到士林官邸公園咖啡座用餐可享9折優惠；到大直美麗華，也可用優惠價搭乘摩天輪。

「職安卡」開辦至107年12月為止，已有3萬6631人接受「職安卡」教育訓練合格。勞動局表示，今年「職安卡」獲得更多場館響應勞動月優惠措施，足見成效已獲肯定。

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