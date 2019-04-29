教師法修法共識 教評會採分類組織比例

2019-04-29 13:07

〔記者吳柏軒／台北報導〕立法院針對不適任教師，展開教師法修法，今上午歷經2個多小時討論，朝野立委與教育部得出修法共識，在教評會的教師代表比例上，依涉案教師分類，涉性侵、霸凌等案件須外聘兒少、性平委員，教學不力或其他則維持現狀比例。

因各界擔憂「師師相護」，學校教評會不處理不適任教師，這次教師法修法中，修正草案第9條中預計調整相關教師代表比例，從現行教師代表2分之1以上，但引發教師團體質疑抗議侵害教師專業，也有家長團體逼促政府加嚴處理，紛紛擾擾延續至立院內。

立法委員許智傑憂，調降教師代表比例，恐讓教師擔憂被少數威權校長壓迫；立委蘇巧慧認為，修法初衷是要保障學生學習權，過去曾討論不適任教師分類，應延續討論；立委張廖萬堅說，引起爭議的案件多是違反兒少保護、體罰霸凌等，將是處理重點。

教育部次長林騰蛟表示，涉及性平事件、性侵害、性騷擾、性霸凌等不適任教師，現行得免經教評會，由性平會決議汰除，目前針對教評會的非兼任行政及董事的教師代表比例，修法草案是希望增聘外部委員，讓教師代表比例不過半，舉例如原先15席委員，教師代表8席過半，將來開會處理不適任教師，學校就要另聘2名外部委員，讓教師的8席不過半。

但因教師團體認為調降教師代表，影響甚大，激烈抗議，教育部、立法院今上午經過2個多小時的討論，目前討論出修法共識，將不適任教師分類，有：性平、霸凌、教學不力、其他等4類，其中性平、霸凌等類的不適任教師，要調降教師代表比例，教學不力與其他類，則維持現況不調降教師比例，但法條內文仍待修正尚未通過。

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