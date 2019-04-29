「預立醫療決定」讓患者有尊嚴善終 埔里榮民醫院推ACP門診

2019-04-29 12:27

〔記者佟振國／南投報導〕病人自主權利法已經實施，台中榮總埔里分院則是正式開辦「預立醫療照護諮商（ACP）」門診，讓民眾提早討論及安排自己所希望的醫療決定，院方表示，一旦個人符合末期病人等5大臨床條件，先前所簽署的「預立醫療決定」即可啟動執行，病患可擁有醫療自主權，家屬不必面臨親情兩難抉擇，醫療團隊也會給予適當的緩和醫療，幫助病患尊嚴善終。

台中榮總埔里分院先前已針對癌症等末期病人提供安寧照護，包括安寧居家、安寧共照及安寧病房，病人也可預立「安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書（DNR）」，決定自己的醫療方式。

因應「病人自主權利法」今年正式上路，埔榮也開辦「預立醫療照護諮商門診」，讓民眾透過與專業醫療團隊諮商，了解醫療自主權，並在意識清楚情況下簽署「預立醫療決定」，決定未來如何尊嚴善終的方向。

埔榮院長徐慰慈表示，未來若病患符合「病人自主權利法」規範的5種臨床條件，分別為「末期病人」、「不可逆轉之昏迷」、「永久植物人狀態」、「極重度失智」、「其他經中央主管機關公告的重症」時等5大條件，所簽署的「預立醫療決定」即可啟動執行，優點是病患可擁有醫療自主權，家屬也不必面臨親情兩難的抉擇，醫療團隊則會給予病人適當的緩和醫療，幫助其尊嚴善終。

實地參與預立醫療照護諮商的民眾也現身說法，分享個人擔任埔榮安寧病房志工時即已簽署DNR，「病人自主權利法」上路後，預立醫療決定書更具法律效力，在與子女討論後，家人也認同支持，因此馬上簽署。

埔榮表示，「預立醫療照護諮商」門診由醫師、護理師及社工師所組成之諮商團隊服務，目前健保尚未給付，屬於自費門診，民眾可洽醫院社工室，由專人協助安排諮詢預約。

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