台東環保局室內空氣品質巡檢5月開跑

2019-04-29 11:47

［記者王秀亭／台東報導］為維護公共場域的室內空氣品質，台東縣環保局從5月起，展開室內空氣品質巡檢及輔導，除定期追蹤環保署已公告列管場所，今年起幼兒園、托嬰中心、長照養護等機構，及衛生所、健生運動中心、圖書館等都納入巡檢行列。

縣環保局指出，一般民眾平均每天有90％以上的時間都處於室內環境，若室內通氣量不足時，污染物就容易蓄積，導致室內空氣品質惡化，而二氧化碳濃度明顯升高時，顯示室內通風不良，有必要改善室內環境的通風條件。

縣環保局近年來持續為出入公共場所的民眾健康把關，進行室內空氣品質巡檢輔導，環保署公告台東縣列管場所共18家，除台東大學、台東縣政府、台東火車站等公家單位，家樂福、大潤發、台東馬偕醫院、秀泰影城、台東縣立體育館、享溫馨及好樂迪台東店等皆為列管場所。

縣環保局空氣噪音防制科指出，縣內列管或巡檢的單位少有空氣品質不佳的情況，若有空氣品質不佳問題，建議定期檢查空調系統的清潔消毒、風扇功能、排水功能等，一般民眾住家可善用良好的戶外空氣品質，進入室內空間可順手打開門窗，保持良好的通風條件。

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