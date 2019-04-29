越南烹調挑戰賽 經國學院餐廚系摘下3金4銀7銅

2019-04-29 11:07

〔記者俞肇福／基隆報導〕第8屆越南烹飪挑戰賽24日在越南登場，基隆市私立經國管理暨健康管理學院餐旅廚藝管理系由老師王文才、符聖憶帶隊參賽，拿下3金4銀7銅及大會最佳衛生獎；兩位來台就讀越南專班的越南學生李志雄、黎瓊莊，在自己國家越南分別拿下義大利麵銀牌與西式禽類銀牌，感覺格外興奮。

餐旅廚藝系主任周景堯表示，競賽目的是提供促進越南烹飪標準提升的管道，希望透過比賽從國際烹飪界獲得經驗，分享專業知識和交流的機會；比賽單位邀請其他亞洲國家參加，希望激發越南與其他國家選手的競爭精神。

周景堯說，比賽成績揭曉，包括李承恩在西式海鮮摘金、美國豬肉奪銀，李東城在龜甲萬春捲摘金、義大利麵奪銅牌，張憶德在西式家禽摘金、西式海鮮奪銅牌，羅品洋在美國豬肉與義大利麵皆奪銅牌，范怡萍在中式雞腿與龜甲萬春捲皆奪銅牌，蔡勇志在龜甲萬肉類奪銀牌、中式雞腿奪銅牌。

其中，李承恩去年到越南比賽，在西式熱菜烹調海鮮組、義大利麵組拿到金牌，這次在西式海鮮摘金牌、美國豬肉奪銀牌，感覺很開心。

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