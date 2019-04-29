越南烹調挑戰賽 經國學院餐廚系摘下3金4銀7銅

〔記者俞肇福／基隆報導〕第8屆越南烹飪挑戰賽24日在越南登場，基隆市私立經國管理暨健康管理學院餐旅廚藝管理系由老師王文才、符聖憶帶隊參賽，拿下3金4銀7銅及大會最佳衛生獎；兩位來台就讀越南專班的越南學生李志雄、黎瓊莊，在自己國家越南分別拿下義大利麵銀牌與西式禽類銀牌，感覺格外興奮。
餐旅廚藝系主任周景堯表示，競賽目的是提供促進越南烹飪標準提升的管道，希望透過比賽從國際烹飪界獲得經驗，分享專業知識和交流的機會；比賽單位邀請其他亞洲國家參加，希望激發越南與其他國家選手的競爭精神。
周景堯說，比賽成績揭曉，包括李承恩在西式海鮮摘金、美國豬肉奪銀，李東城在龜甲萬春捲摘金、義大利麵奪銅牌，張憶德在西式家禽摘金、西式海鮮奪銅牌，羅品洋在美國豬肉與義大利麵皆奪銅牌，范怡萍在中式雞腿與龜甲萬春捲皆奪銅牌，蔡勇志在龜甲萬肉類奪銀牌、中式雞腿奪銅牌。
其中，李承恩去年到越南比賽，在西式熱菜烹調海鮮組、義大利麵組拿到金牌，這次在西式海鮮摘金牌、美國豬肉奪銀牌，感覺很開心。
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2019第8屆越南烹飪挑戰賽24日在越南登場，基隆市私立經國管理暨健康管理學院餐旅廚藝管理系8位學生參賽，拿下3金4銀7銅及大會最佳衛生獎。（記者俞肇福翻攝）
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來台就讀經國管理暨健康管理學院餐旅廚藝管理系越南專班的越南學生李志雄，在2019第8屆越南烹飪挑戰賽拿下義大利麵組銀牌。（記者俞肇福翻攝）
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來台就讀經國管理暨健康管理學院餐旅廚藝管理系越南專班的越南學生黎瓊莊，在2019第8屆越南烹飪挑戰賽拿下西式禽類組銀牌。（記者俞肇福翻攝）
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