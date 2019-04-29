散播愛與希望 趙建斌可麗餅開抵東山國小

2019-04-29 08:48

〔記者王涵平／台南報導〕滿載愛與希望的小貨車開進東山國小，可麗餅叔叔趙建斌分享生命故事，學童吃著美味可麗餅，滿心感謝與歡喜。

趙建斌與東山國小百餘名高年級學生分享4個生命教育的小故事，一位澎湖國中愛哭的學生，單親的父親因捕魚而身亡；東港小女孩因沒有母親的陪伴而心酸；後壁區小學生阿公的眼，因兒子入獄獨自撫養孫子而落淚；身障孤兒勇於向老師道謝。

感動落淚的分享之後，趙建斌請每位參與活動的師生品嘗可麗餅，熱呼呼的甜點讓孩子的臉上綻放笑容。

東山國小校長曹欽瑋表示，趙建斌到訪的學校不是偏鄉小學、弱勢單位就是監獄，已走訪全台包含離島約170幾所國小，東山國小並非目標學校，陳蒼經公益慈善基金夫婦與新北市鈞硯兒童身心靈整全協會促成美事，陳蒼經公益慈善基金會也致贈東山國小全體師生每人一盒葡萄乾與趙建斌的著作，期待愛與希望能泛起更大的漣漪。

學生蕭籽瑩、白秦源表示，趙叔叔的演講好感人，聽到第二個故事就想哭了，真是感人，希望以後能樂於分享並幫助別人。

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