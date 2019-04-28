桃園推運動卡計畫 23歲以上持市民卡享門票半價

2019-04-28 23:19

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕為了培養市民良好運動習慣，桃園市政府體育局自2016年起推動「桃園運動卡計畫」，由於參與人數不斷增加，成效良好，今年持續編列500萬元，並邀請去年開幕的桃園、南平、中壢及平鎮等4家國民運動中心加入，加上原有的9家，全市共有13家場館，只要是23歲以上民眾持一般市民卡進入可享門票半價優惠，65歲以上持敬老卡民眾可享門票全免。

今天舉辦「桃園運動卡計畫」活動記者會，由市府副秘書長黃治峯宣告活動正式啟動。他指出，「桃園運動卡計畫」2016年總計1萬398參與人次，2017年總計3萬5270人次，2018年總參與人次已達約4萬人次，人數持續增加，成效良好。

黃治峯介紹，桃園運動卡藉由實體「市民卡」及「優惠運動入場門票」的相互結合，只要是23歲以上一般民眾持一般卡至今年度本計畫特約合格運動場館運動，即可享有入場門票半價優惠；23歲以上身心障礙者持愛心卡及65歲以上高齡者持敬老卡則可享有全額免費入場優惠。

桃園市體育局指出，參與計畫的場館除了4家國民運動中心，其餘還包括蘆竹羽球館、大桃園保齡球館、楊梅國中運動中心、大崙游泳池、建康游泳池、威尼斯游泳池、桃園市立游泳池、新明國小游泳池及平興國中游泳池等共13家，可提供游泳、保齡球、羽球、桌球、重量訓練、肌耐力及核心訓練等運動項目，特約場館的位置涵蓋桃園、八德、蘆竹、楊梅、中壢及平鎮等六區。

體育局提醒，每家特約場館的優惠名額有限，額滿為止，入場優惠每人每日限用1次，今年度所有場館每人累計24次為上限，而熱門場館的優惠大多在9月都會使用完畢，提醒民眾把握時間。更多優惠運動種類及期程可洽各特約運動場館，或至桃園運動卡臉書粉絲專頁查詢。

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