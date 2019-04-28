微軟推出新機制！ 不拔USB無法更新到Win10

2019-04-28 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕微軟預計於今年5月推出 Windows 10（1905版） 更新，不過要注意了，如果你的隨身碟或記憶卡沒拔除，電腦將無法進行更新作業；這是微軟推出的新機制，防範驅動器重新分配不當。這項資訊發布後引發民眾討論，甚至有不希望系統強制更新的民眾表示，「終於找到不讓電腦自動更新的方法了！」

綜合媒體報導，微軟資訊網站指出，今年5月微軟將推出Windows 10的1905版本。但若用戶電腦是Windows 10在2018年4月更新的1803版本，或是2018年10月更新的1809版本，要注意新版本倘若偵測到電腦正在使用USB裝置、SD記憶卡或任何「外接儲存裝置」，將不能進行更新程序。

微軟表示，電腦如插上任何「外接儲存裝置」，可能會影響到安裝新版本時磁碟區重新配置程序，微軟舉例，原本的G槽若碰上插著USB更新，在更新完畢後可能會變成H槽，因此才會推出此限制，但只要拔除USB就可正常進行更新。

微軟提到，未來更加新穎的Win10版本會解決插著USB不能更新的問題，目前還沒有辦法排除這種磁碟區異常劃分的狀況，但微軟訊息公布後，讓許多不是很喜歡Win10強迫更新的網友驚嘆，「太好了，這樣就不會被微軟強迫更新了」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/