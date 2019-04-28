黑鷹1輪懸空險降》領隊摔斷手 全隊4人都搭直升機下山

2019-04-28 16:41

〔記者花孟璟／花蓮報導〕為了把待援的登山隊伍救下山，空勤黑鷹直升機冒險降落救人！一支4人登山隊攀登馬博拉斯橫斷，46歲陳姓女山友昨在馬利加南山東峰附近摔傷，左手骨折，今天一早空勤總隊出動黑鷹直升機上山準備吊掛，消防局表示，由於受傷的是領隊，因此全隊4人都搭直升機下山，傷者送玉里慈濟醫院急救。

花蓮縣消防局第三大隊隊長呂冠辰說，今天一早勤務由空勤總隊第三大隊第三隊出動黑鷹直升機，由於台東豐年機場起飛，據了解原本等待吊掛的地點並不適合降落，但因4人都要上飛機，直升機連續吊掛4人將拉長滯空時間，大幅增加勤務危險性，因此黑鷹直升機正副駕駛發揮高超技術，直升機降落後還有1輪懸空，直升機旋翼維持平衡，4人逐一上直升機，上午7時許降落花蓮玉里文中二運動場，傷者轉送玉里慈濟醫院急救。

該登山隊伍一行4人包含協作1人攀登馬博拉斯橫斷，自東埔入山、預計從花蓮玉里林道下山。消防局表示，行程昨午走到馬利加南東峰附近時，擔任領隊的陳女不小心跌倒受傷，導致左手骨折，下午起天氣轉壞至馬利加南東峰山屋避難。

花蓮縣消防局昨天下午獲報，地面人員集結，並請求空勤總隊支援，空勤總隊第三大隊第三隊昨晚8時接獲通知，今天一早6時許天候許可起飛，完成救援任務。消防局表示，考量受傷者是領隊， 另3人自己走下山有安全顧慮，因此讓4人都搭機下山。

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