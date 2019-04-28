木棉花之美 白河木棉花攝影賽葉樹林奪冠

2019-04-28 15:01

［記者王涵平／台南報導］白河木棉花季活動攝影比賽結果出爐，葉樹林以木棉花之美奪冠，評審認為拍攝跳脫傳統，自然呈現出於木棉花道騎乘單車悠然恬靜景緻。

今年白河木棉花季仍吸引大批攝影愛好者前來取景，白河區公所與台電共同移除木棉花道的電線桿，景觀與周邊更加融合，攝影比賽「Show白河」共有395件作品參賽，白河區公所遴聘專家公開評審，木棉道經典的照片或是人物、夕陽、農村田野、木棉花的綻放景緻、賞花人潮的火熱景象等，張張美不勝收，各有特色，每張作品競爭激烈。

經過幾輪的評選過程後，第一名葉樹林-木棉花之美，獲得獎金1萬元，第二名陳美吟-木棉花下開心幼稚園的師生真開心，純真的孩童在老師帶領下完美表現有動有靜的木棉道，獲獎金8000元，第三名鄭袁達-夕陽伴我歸，木棉道的夕照，作者呈現出濃烈的色彩，意境優美，獲得獎金6000元，另選出優選10名，各得1000元獎金，及佳作10名獎狀1只。

公所表示，得獎作品將廣泛用於推廣白河觀光，希望透過影像的力量幫白河說故事、行銷白河，民眾可再次回味木棉道之美，欣賞不同攝影角度下的木棉道，體驗不同的白河風情，接下來白河夏季登場的是蓮花季，歡迎至白河捕捉蓮花之美，評選結果及照片放置於白河區公所官網（http://www.baihe.gov.tw/）。

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