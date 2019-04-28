93歲「春風兄」機車換成助行車 不變的是後座的她

2019-04-28 00:13

〔記者王捷／台南報導〕統一企業為鼓勵老年人走出社區互動，舉辦「黃金鑽石婚．牽手情─88圓夢」活動，從結婚50年以上的黃金婚，到結婚60年以上的鑽石婚，共88對銀髮佳偶。今年最「鑽石」的一對，是93歲的李春風、李黃紅棗夫婦，曾經春風阿公會騎機車曾載著紅棗阿嬤，如今春風把機車換成了電動助行車，但唯一不變的是，專屬72年的後座，永遠留給紅棗嬤。

春風阿公與紅棗嬤育有5名子女，72年前他們兩人沒有穿過婚紗、在幾乎不認識的情況下結婚，卻從此不離不棄。春風阿公在還叫「春風兄」的時候務農，最後為了維持生計，開了小小的布店直到退休，年輕時扛著經濟重擔，連平常騎著機車載紅棗嬤出遊，都是一項奢侈的休閒。

直到退休後，春風阿公多出的時間參加志工團體幫忙環保清潔社區，兒女知道他們喜歡旅遊，常常帶著兩人出遊，平常老伴倆牽著手逛逛菜市場，春風阿公能把紅棗嬤牽牢牢，就是愛情最實際的表達。

對於歷久不衰的愛情，紅棗嬤表現得相當靦腆，一開始說，好多年前就被公所表揚過了，也不知道該說什麼，但是問到春風阿公有沒有說過「我愛你」的時候，她才點頭用台語說：「有啦，不過沒很常說！」

紅棗嬤現在腳力不如從前，老夫老妻活動不方便，春風阿公曾經拉風的機車，如今換成了電動車，唯一不變的是，後座仍是紅棗嬤的專屬座位。

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