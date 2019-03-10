百年好合！ 近百歲老夫妻 找來70年前花童們重現婚禮

2019-03-10 21:56

〔記者蘇孟娟／台中報導〕真的是世紀婚禮！98歲的林友茂與91歲的妻子王賽英今年結婚70年，找來昔日婚禮的花童重走紅毯慶白金婚；當年4到8歲的兩對花童如今年紀加起來逾300歲，最年長的花童甚至已78歲，也各已升級阿公阿嬤，「原班人馬」重現昔日婚禮，讓眾人直呼不可思議，更開心見證「百年好合」、「白頭偕老」佳話。

年近百歲的林友茂是活力十足的老頑童，即使年事已高，仍耳聰目明，甚至可以每週打3次羽球，長壽又身強體健為人樂道，他與妻子鰜鰈情深數十年如一日，更羨煞不少人。

林友茂與王賽英不是自由戀愛，也沒有媒妁之言，當年他隻身從中國來台灣工作，有天接到中學校長拍來的電報，探聽他的工作及月薪等基本條件後，竟幫他追到中學時的校花學妹王賽英，王賽英當年追求者眾，家人對她的擇偶條件也要求嚴格，他對能脫穎而出倍感意外。

靠電報促成婚事的婚姻一路走來70載，育有6名子女，長子已66歲，甚至已有第4代曾孫，40餘人的家族家和興旺，讓很多人既羨慕又意外。

林友茂說，婚姻沒有祕訣，感恩、體諒、寬容而已，他常感謝妻子替他生兒育女、照顧家庭；兩人還有喜歡做公益的共同興趣，甚至去參加飢餓30。

結婚70年的夫妻個性互補，王賽英回想婚姻路幾乎沒吵過架，但老夫老妻怎麼可能不吵架，原來林友茂有祕訣，他說，凡事多讓對方一點就沒事，加上妻子的個性也開朗，即使小吵嘴，他第一時就讓，往往隔3分鐘就能和好。

10年前林友茂與王賽英結婚滿一甲子，當時曾找回昔日花童劉珍琴、劉珍珠、劉常春及林斯幹等人見證鑽石婚宴，林友茂當場跟4名花童相約「10年後白金婚再見」，當年的豪語今日真的實現。

今年已78歲的劉珍琴與76歲的劉珍珠、74歲的劉常春特地從香港趕到台中赴約，與已77歲的林斯幹合體，各有40年以上婚姻的4人早已升格阿公阿嬤，再扮花童開心地聊起70年前的花童記憶。

劉珍琴說，當年舅舅林友茂的婚禮很熱鬧，舅媽甚至很前衛地穿上白紗結婚；但10年前重聚後舅舅說還要再辦白金婚，她當時心想「到時我們這些老太婆、老爺爺還能都健在嗎」，沒想到10年之約真的能再實現，且大家都健健康康，實在是太難得的喜事。

劉常春也說，世事難預料，沒想到加起來500歲的6人約定可以實現，實在既難得又感動。

新郎林友茂今穿上紅西裝、戴紅帽，緊緊牽著穿著黑底綴紅花旗袍的新娘王賽英，在「資深花童」灑著玫瑰花瓣前導下，一步步走著難能可貴的白金婚宴紅毯進場，在眾人掌聲及拉炮聲中，王賽英嬌羞、林友茂意氣風發，時光也彷彿倒退70年。

林友茂最愛與妻子王賽英額頭碰額頭，他說，這就是「白頭偕老」的意思；他開心地說，他能找到原班人馬再現婚禮特別高興，也希望天下有情人成眷屬後均能好好愛護對方，白首偕老不會是神話。

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