感動！半世紀的生日願望 二林300鄉親幫7旬夫妻圓婚禮夢

2019-04-26 20:29

〔記者陳冠備／彰化報導〕我有一個生日願望，就是可以穿上白紗，跟另一半牽手走紅毯！

73歲的陳月英與79歲洪錦泉於50年前結婚，但兩人當年經濟不佳，只能辦理公證結婚，穿白紗走紅毯一事，成為陳月英多年來的憧憬。華山基金會得知後，希望能在陳阿嬤生日當天舉辦一場婚禮，沒想到獲得二林鎮居民熱情響應，出動獨輪車隊、薩克斯風樂隊表演，還有人贊助黃金對戒、婚紗禮服、紅地毯等，最後連二林鎮長都來當證婚人，全鎮眾志成城，近300人來幫陳月英阿嬤圓夢，陳月英感動說：「50年來的生日願望終於實現了！」

這場婚禮今天在二林鎮代安宮廟埕前熱鬧舉行，育德國小薩克斯風樂團演奏婚禮歌曲，香田國小帶來獨輪車隊表演、溝頭社區進行原住民舞蹈，縣議員謝彥慧、二林鎮長蔡詩傑也率公所多名主管等地方士紳一起出席這場別開盛面的婚禮，陳月英穿上白紗挽著洪錦泉的手，緩緩走完紅毯，接受祝福。

陳月英說，「以前結婚環境不好，憨憨地嫁了！」也沒穿過婚紗，以前只有簡單公證，原本只是說說，沒想到真的可以穿上白色新娘禮服走紅毯，選的日子又是生日當天，覺得驚喜很感動。

華山基金會二林站站長陳燕珠說，陳月英是阿美族原住民，育有一男一女，但兒子患有身心障礙，丈夫洪錦泉中風，30多年來她一直扛起照顧責任，直到近年華山介入服務才讓她獲喘息。本月25日適逢華山設站9週年，邀請陳月英參加時，得知當天是她的生日，而且有一個「想穿網仔衫（白紗）」的願望，於是想要幫陳阿嬤圓夢。

原本只想要一件白紗！陳燕珠說，上臉書「二林人的大小事」貼出訊息後，不少人被陳阿嬤的故事感動，當地企業壽米屋董事長余姈靜立刻豪氣贊助一套白色婚紗，民眾洪慶明贊助一對純金戒指當信物，當地商家千代髮廊表示要幫阿嬤做新娘造型、方人也影像工作室要幫阿嬤拍攝婚禮記錄，福樂麵包贊助3層生日蛋糕，明星花坊贊助紅地毯跟捧花等，大家都說要來幫陳月英阿嬤完成願望。

蔡詩傑說，陳月英的為家人奮鬥的故事受人感動，特別帶領主管見證與鼓勵，大家慷慨相助，讓這份隱藏半世紀的願望得以實現，這就是眾志成城的力量。

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