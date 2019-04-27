爆紅！彰化花壇虎山巖 金針花盛開了

2019-04-27 17:39

〔記者劉曉欣／彰化報導〕就是超人氣！打出「不必去花東，不必等暑假」的彰化花壇虎山巖的金針花盛開了，吸引來自全國各地遊客來賞花，由於金針花有東方「母親花」之稱，許多民眾都說要帶媽媽來看金針花，送給媽媽最浪漫的母親節禮物！

今天通往虎山巖的車輛絡繹不絕，停車場也幾近飽和，除了彰化當地民眾來賞花，還有台中、台南民眾也來欣賞金針花，許多遠來的遊客都說，花東金針花都在山區，而彰化花壇的交通方便，離國道、省道都近，專程來看金針花海，省錢又省力！

縣議員李成濟表示，虎山巖的金針花是去年才種，今年的花況是去年的5、6倍，目前大約已開5成，4分大的山坡地已是金黃花海。

李成濟說，許多遊客都在問，明明花東金針花期在暑假，為何虎山巖金針花在4月就開了，這是因為所種的是「台東七號」金針花，這是平地金針花，花期在4、5月間，由於「金針花」俗稱「萱草」或「母親花」，剛好母親節就在5月第2個星期日，

所以，許多人都會帶著母親，在母親節來虎山巖看金針花海。

虎山巖管委會祭典組長陳振欽表示，預估再一星期的花況將會更迷人，金針花的金黃花海，會開得更多、更漂亮。

臉書社團《花壇人俱樂部》版主陳元銘表示，金針花海吸引許多人來拍照，建議最佳拍照時間是早晨，只要當天有藍藍的天空，都會讓黃金花海更加美麗，而每天每個時段都有不同的風情；而他也貼心叮嚀來賞花的民眾，最好穿著薄長袖、長褲來，可以防曬，也可以防小黑蚊。

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