好夢幻！大坡池行船演奏 南管天后王心心攪亂池上春水

2019-04-27 19:13

〔記者陳賢義／台東報導〕湖面波光粼粼，竹筏輕搖、涼風徐徐，已邁入第10個年頭的「池上秋收稻穗藝術節」好文藝，今年首度邀請到南管天后王心心的心心南管樂坊乘著竹筏演奏，悠揚樂音與明媚湖色相輝映，攪亂了一池春水，也讓席地而坐沐浴在這場音樂饗宴的民眾和遊客好享受。

這場野餐音樂節由台東池上文化藝術協會與池上鄉公所共同主辦，今年首次與心心南管樂坊合作，出動4艘公所庫藏的工作排筏，改裝為「樂師演出船」，船夫也穿上骨董級的蓑衣參與演出，聆聽民眾和遊客圍坐大坡池畔品嚐米食野餐，欣賞國家級藝文饗宴。

心心南管樂坊編導吳素君善長創造環境音樂會，製作人盧健英說，有別於秋收的金黃稻田，春耕野餐節則擁有無敵美景的「池上春光」，因而決定以「池上」為舞台，讓南管國寶天后王心心以充滿閩南風味的音樂，演出充滿文學春意的「綠水人家繞」。

王心心以其如古代仕女畫般的古典優雅形象風靡兩岸，自幼在中國泉州成長，1992年移居台灣，雲門舞集創辦人林懷民在聽過她的《琵琶行》後，以「她尚未出場，全場靜默等待；她一開口我們就不知道在哪裡了。」來形容他陶醉的程度。

整場音樂會借用蘇東坡《蝶戀花》裡的「綠水人家繞」呼應池上春耕後的田園景緻。盧健英說，南管是台灣古早味的民間音樂，這次挑選了包括王維的「下江陵」、李白的《清平調」、蘇東坡的《蝶戀花》，透過王心心的聲音，把大文豪請到池上來跟大家一起享受大坡池的春光明媚。

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