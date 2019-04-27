鹽水歡雅國小歡慶百歲 5個分校回娘家大團圓

2019-04-27 19:58

〔記者楊金城／台南報導〕鹽水區歡雅國小今天歡度百年校慶，推出「歡慶100、雅創未來」系列慶生活動，邀請歡雅昔日的5個分校回娘家大團圓，社區民眾、家長一起見證歡雅國小跨越一世紀的風華，校友看著老照片搜尋兒時回憶，甜蜜又開心。

歡雅國小在日治時期的1919年3月27日創校，當時為鹽水港公學校番子厝分校，1941年改制番子厝國民學校，又歷經3次改名，在1968年改為歡雅國民小學，曾設立鹽水坔頭港、大豐、竹埔、仁光及文昌等5所分校，現今除了大豐分校廢校，其餘4所分校均獨立設校。

台南市長黃偉哲、議長郭信良出席歡雅百年校慶，校友王家和捐助整修曾獲得國家卓越建設獎的「光影舞台」司令台，獲獎表揚，校友林文昭、洪大淑等名書畫家也回校與師生藝文聯展。

歡雅國小校長何滄文說，慶祝歡雅100歲，校園布置許多百年意象，吸引親師生和校友拍照留念，留下百年難得的回憶。

歡雅老照片回顧展更是帶領各年代校友穿梭時空的長廊，重溫孩時回憶，大家盯著看老照片找尋自己孩童時的身影，如獲至寶。

回母校參加百年校慶的最高齡校友，是96歲魏火吉和經商有成擔任新北市市政顧問的93歲邱戊己，前雲林縣教育局長邱洋浩是終戰後第17屆畢業校友，台南市警察局副局長李政曉和妻子蔡柑菊是終戰後第27屆校友，安定珉安診所院長邱秋潭也是27屆，校友見到同學話當年，開心不已。

校慶運動會也請來100名社區媽媽表演和舉辦社區趣味競賽，坔頭港、竹埔、仁光及文昌4所國小並表演鼓陣、舞獅、山地舞等學生藝陣為「母校」歡雅慶生，獲得滿場掌聲。

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