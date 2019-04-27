挖出12年前埋的「時空膠囊」 發現當時沒做好這件事…

2019-04-27 14:51

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市歸仁國中12年前讓全體學子們各自寫下心願卡，埋設了「時空膠囊」，今天利用校慶活動公開挖出，重溫美好的回憶，只是防水措施沒做好，紙片多黏在一起，且字跡模糊，難以辨識，但應邀見證的當屆畢業生，則利用「回娘家」的機會敘舊，再度牽起往日情誼，場面溫馨。

歸仁國中今天舉行73週年校慶暨園遊會，開幕活動時，除了頒發篤實獎學金，鼓勵表現優異的孩子之外，現場也準備生日蛋糕，大家同聲祝賀，氣氛熱烈。

慶祝大會之後，則移師校門口旁的草坪，要開挖12年前以時空膠囊形式所埋設的行李箱，找出昔日所寫下的心願，重溫那段生活回憶。

由於全校各年級學生都有參與，歸中也號召當時的第37、38、39屆的畢業校友回娘家，一起見證，並分享喜悅。

回娘家的這3屆畢業生有上百人，迴響頗為熱烈，前校友會理事長鄭憲松、當時校長鄭淵仁與現任校長黃峻宏，以及各界貴賓等一起執鏟開挖。

埋設的行李箱出土後，由工作人員撬開，雖然當年用塑膠袋包覆，但滲水防護仍不夠，放於名片盒內的心願卡，幾乎都因潮濕而緊黏在一起，字跡也很模糊，難以辨識是何人所寫。

整理後，可以辨識的約30張，當時的心願有「考上想讀的高中」、「學測結束就能出國玩了」、「每個教室安裝電腦還有一些視聽設備」，甚至「希望世界一切罪惡都消失，剩下美好的事人物」等，讓校友們勾起12年前的回憶。

黃峻宏說，畢業生對母校有相當高的向心力，希望都能夠時常回來；他也指出，今年將再埋設時空膠囊，但防水措施會加強，採用玻璃瓶，並以速立康緊密封口。

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