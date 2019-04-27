麥寮後安大橋寬度不足易雍塞 雲縣府研擬重建

2019-04-27 13:40

〔記者詹士弘／雲林報導〕民國80年興建的麥寮鄉後安村後安橋，麥寮、台西地區，與台塑六輕工業區員工來往工業區的重要聯絡樞紐，平日交通流量大，上下班尖峰時間更易雍塞，縣府經會勘後，擬重建鋼床鈑密集鋼鈑梁橋，概估經費需求達1億3500萬元至1億5850萬元。

麥寮地方反映，後安橋橋梁護欄有混凝土剝落，橋面因寬度縮減，有道路束縮現象，地方盼望能改建。縣府工務處長汪令堯表示，現階段橋梁高度已不符合施厝寮大排治理計畫需求，且寬度不足，確實有改善的必要。

汪令堯指出，縣府已就後安橋改建進行規劃，配合施厝寮大排治理計畫的落墩數，必須抬升橋面及前後銜接道路亦須配合抬高的問題，最可行的方案重建鋼床鈑密集鋼鈑梁橋，惟因落墩數不同，橋梁引道必須抬升43至78公分，且概估經費需求高達1億3500萬元至1億5850萬元，概估改善工期16至18個月。

汪令堯表示，改建後安橋是滿足地方需求的根本方式，並可強化該區排水防洪功能，不過改建經費龐大，縣府預算有限，將向中央爭取經費，俟經費到位後，會在後安村召開說明會，向鄉親說明後安大橋重建案，

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