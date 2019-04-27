茶中翡翠「碧螺春」 傳承百年天芳茶行包辦3獎項

2019-04-27 12:37

〔記者周湘芸／新北報導〕每年3至5月為新北市三峽碧螺春茶的盛產期，因需全程手工摘採，量少質精，受到愛茶人士喜愛。今年三峽區農會舉辦的三峽碧螺春春季比賽，由在地傳承百年的「天芳茶行」以茶湯的清爽度、濃稠度及香氣奪得特等獎。

三峽自日治時期便是北部重要的綠茶產區，因氣候、土質適合茶樹生長，且配合當地特有的青心柑仔品種，農友於春、冬兩季產製碧螺春、夏季則生產蜜香紅茶，全年連續摘採。

此次得獎的「天芳茶行」已傳承百年，目前由第4、5代老闆黃正忠、黃耀寬父子共同經營。原在機械廠從事模具生產的黃耀寬，因不捨父親年邁做茶的辛苦，約在5年前決定返鄉與父親一同經營茶產業，同時也是在地少見的「8年級生」茶師，今年比賽不僅替天芳茶行拿下特等獎，也包辦會中的頭等獎、金獎。

新北市政府農業局指出，為提升新北好茶品質與安全，新北市輔導各產區農會辦理評鑑比賽，並強化抽驗把關。購買時只要認明「新北好茶」比賽茶，便是安心安全的保證。目前正值產季，民眾可把握機會品嘗碧螺春的清爽滋味。

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