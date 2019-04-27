台電盃排球錦標賽 高屏43隊441人競技

2019-04-27 11:12

〔記者葉永騫／屏東報導〕第二屆台電盃排球錦標賽今、明2天在屏東縣立體育館等地點熱鬧舉行，今年共有高、屏兩縣市43隊441位國小選手參加競技，場面熱鬧，歡迎民眾到場為選手加油。

台電盃排球錦標賽今年的比賽場地分別在明正國中、勝利國小及縣立體育館3個地點舉行，獲得企業甲級男女排球聯賽冠軍的台電男女排選手擔任比賽工作人員，並在現場教導學生球技，提升排球的技巧。

主持開球儀式的台電總經理鍾炳利表示，屏東縣是排球運動很興盛的地區，也有很多的運動人才，因此連續兩屆台電盃排球錦標賽在屏東縣舉辦，藉以提升國內排球運動的風氣與實力，培育出高屏地區更好的優秀人才。

台電屏東區營業處長胡忠興說，為傳承排球專業球技與運動精神，台電東奧選手戴儒謙、李佳軒、黃建逢等人也到場指導學童球技，以培育出國家排球的幼苗，而獎金各組第一名10000元、第二名5000元、第三名3000元、第四名2000元及頒發獎盃一座，優異選手則頒發500元獎金。

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