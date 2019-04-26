烘豆武林！全國青少年咖啡不插電烘煮賽 國姓國中5/29邀戰

2019-04-26 19:04

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉是全台最大的咖啡產地，在地國姓國中為鼓勵青少年看見在地優勢，積極推動「黑鑽計畫」，將咖啡產業融入各科教學，也開設咖啡技藝課程，指導學生咖啡烘焙與沖泡基礎技術，校方5月下旬還要舉辦第1屆全國青少年咖啡不插電烘煮賽，廣邀全國對咖啡烘焙、沖泡有興趣的18歲以下同學前來挑戰。

國產咖啡品質優異，漸受國人喜愛，國姓鄉的咖啡栽種面積已突破150公頃，是全國最大產區，近年來公所推動咖啡產地認證，也多次舉辦咖啡烘焙、評鑑賽事，提升農民栽種與製作技術，更在國際競賽上屢獲佳績，這項產業特色也成為學校重要教學資源。

國姓國中校長林家如說，為了鼓勵同學看見在地優勢，推動「黑鑽計畫」，開設咖啡技藝課程，讓同學學習咖啡烘焙與沖泡，全校240名學生近3成都有參與，國二的龐羽崧初學咖啡烘焙，即在今年暨大舉辦的全國咖啡不插電烘煮大賽獲得季軍的好成績。

偏鄉學校經費有限，師生利用五金行一個100元的麵勺，取代一個上千元的日製烘焙手網，學習不插電烘焙，手持麵勺的手在爐火上必須不斷晃動，同時眼觀咖啡豆色澤變化，耳聽外皮受熱爆裂的微音，全神貫注，避免咖啡豆愛熱太過焦掉，10分鐘的烘豆過程總讓師生汗流浹背。

學校也在5月29日舉辦全國第1屆青少年咖啡不插電烘煮（手網烘焙、手沖）大賽，廣邀全國對咖啡烘焙、沖泡有興趣的18歲以下青少年前來挑戰，限量50組（2人1組），除了贊助單位提供豐厚獎金，第1名有1萬元，只要報名完賽，就能將比賽用的手搖磨豆機、上濾杯、下濾壺、咖啡豆匙 、選手專屬T恤，帶回家做紀念。

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