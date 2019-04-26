林口轉運站接駁 9公車路網成形

2019-04-26 17:08

〔記者何玉華／新北報導〕新北市交通局預計在明年中在機場捷運A9站旁設立「林口轉運站」，改善林口區的交通壅塞問題，市議員蔡淑君今（26）天再度就接駁公車路線召開說明會，在新闢文一、文二、文三、民權、中山、仁愛、東湖國宅、南勢8條接駁路線外，將再加入長庚華亞線，新巴士路線也會做調整規劃，讓公車路網更完整。

蔡淑君指出，林口區民眾在上班時間常有上不了車的問題，或抱怨公車繞行市區太久才上交流道，林口轉運站設立後，新闢的接駁公車路線，在尖峰時間約5到6分鐘有一班車，並採用運量較高的低地板公車，讓民眾快速到轉運站，再轉乘快速公車經國道前往目的地。

蔡淑君說，林口轉運站原本要等國際媒體園區完成得標程序後才能建置，無明確期程，透過經發局將林口轉運站建置獨立作業，讓設置期程可以大幅提前；交通局副局長林麗珠表示，林口轉運站未來可有效提升公車的服務水準，透過地區接駁公車到轉運站集中轉乘，可減少市區繞行時間。

對於轉運站的接駁公車路線，蔡淑君多次邀集地方凝聚共識，今日除了之前已經確認的8條路線，經討論後再增加一條長庚華亞線，蔡淑君也請里長協助在社群群組發布，讓里民了解並發表意見，以規劃較符合民眾搭乘需求的公車路線。

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