環保署「新風換氣」計畫 蘇揆同意雲林增2鄉鎮

2019-04-26 16:37

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣長張麗善為改善濁水溪揚塵情況，今天向行政院長蘇貞昌爭取將西螺及莿桐納入環保署「新風換氣」計畫，當場獲得蘇貞昌支持，要縣府補提計畫，希望與教育部互相配合，如果執行的好，就繼續辦理。

張麗善表示，濁水溪揚塵問題嚴重，「吃飯攪沙」長期困擾著南岸居民，其中濁水溪出海口200公頃裸露大沙丘更是揚塵主因，目前相關單位以「綠覆蓋」、「水覆蓋」及種植馬鞍藤等定沙等方式改善揚塵，已看到一些成效，但在徹底解決揚塵問題前，學生的環境及受教權還是需要獲得保障。

張麗善指出，環保署新風換氣計畫能有效過濾揚塵所造成的懸浮微粒，連動控制二氧化碳監測，為確保濁水溪沿岸的學童有優質的學習環境，縣府已爭取將麥寮、崙背、二崙3鄉鎮學校已納入計畫中，但同屬濁水溪沿岸的西螺與莿桐也應該予以納入，且應不分公私立及國中小、幼稚園，要讓所有學童受教環境的空氣品質都受到保障。

蘇貞昌也表示，水利署已提出規劃，整治濁水溪朝河川深槽化、高灘地植樹、植草雙管齊下，他擔任台北縣長時，在大漢溪、淡水河、新店溪河川高灘地綠美化1000公頃；如果濁水溪能做得好，雲林縣可以憑空多出好幾千公頃的好土地。

蘇貞昌也指示，濁水溪兩側有受風沙為害的學校，全部周圍種樹，樹種要以本土、在地及原生為主，如果還有其它學校受害風沙為害，就將「新風換氣」計畫擴大，但一定要專家處理，不要弄完後又熱又不通風，也請雲林縣補提計畫，計畫送的越快，錢補助的越快。

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