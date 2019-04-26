爭取農糧署倉庫土地 桃市蘆竹警分局新建廳舍有望

2019-04-26 12:46

〔記者周敏鴻／桃園報導〕成立於2004年的桃園市蘆竹警分局，至今仍承租蘆竹區農會大樓作為辦公廳舍，桃園市政府希望用以地易地或新蓋倉庫等方式，爭取一旁的農糧署北區分署桃園辦事處農機倉庫用地，讓蘆竹警分局新建廳舍有望。

桃園市政府警察局今天在議會進行工作報告，對於議員們關心的毒品氾濫、違規開罰過度等問題，警察局長陳國進一一說明警方的反毒、緝毒作為，以及輕微交通違規以勸導取代開罰的原則。

蘆竹警分局是全國唯一使用承租廳舍的警分局，蘆竹區議員們異口同聲要求盡快新建廳舍，市府雖曾在河濱公園找到一塊土地，因地方反彈，且可規劃的建坪1200餘坪並不足夠，只好放棄。

蘆竹區農會大樓正前方的農糧署北區分署桃園辦事處農機倉庫，是市府目前積極爭取的理想地點，只要加上一旁的市府土地，就有近800坪土地，警方說，農糧署希望市府以地易地或新建倉庫提供農糧署使用後，才能同意提供土地，市府將盡快協調相關作業，以取得土地來新建蘆竹警分局辦公大樓，規劃建坪將可達2000坪。

另外，桃園警分局、中壢警分局的警民比約為1:860、1:830，都遠高於桃園市的平均警民比1:569，是否成立桃園、中壢第二警分局也引起議員討論，但警方說，警察員額總數不變的前提下，若增加警分局，警官職位增加，基層警力反而更少，效益未必更好。將與中央協調，是否可能調整警察員額總數，再來考慮增設桃園、中壢第二警分局的可能性。

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